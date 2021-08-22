Владимир Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей

Также президент РФ призвал осуществить единовременные выплаты военнослужащим

Президент РФ Владимир Путин призвал осуществить единоразовые выплаты военнослужащим и пенсионерам. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителям партии «Единая Россия», сообщают «РИА Новости».

По словам Владимира Путина, на сегодняшний день инфляция в стране составляет 6,5%, хотя власти исходили из того, что она будет на уровне 4%. В связи с этим, по словам президента, необходимо подтянуть денежные доходы граждан.

«Многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу. Но по отдельным категориям государство должно предпринять прямые шаги поддержки. Будет справедливым единовременно выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей, пенсионерам — по 10 тысяч рублей»,— сказал президент РФ.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров, в том числе и работающих.