Заводы, совещания, Аркаим, дзюдо: Владимир Путин был в Челябинской области 17 раз

В день рождения президента РФ вспоминаем его визиты на Южный Урал

7 октября у президента Российской Федерации Владимира Путина день рождения. Ему исполняется 72 года. В правительстве страны он с конца 1990-х. В статусах президента и премьер-министра Владимир Путин был в Челябинской области 17 раз. Каждый его визит на Южный Урал — событие. ИА «Первое областное» вспоминает о них.

В августе 1999 года президент РФ Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром. 27 ноября он впервые посетил Челябинскую область. Владимир Путин побывал на Магнитогорском металлургическом комбинате в сопровождении тогдашних гендиректора ММК Виктора Рашникова и губернатора Петра Сумина. Премьер ознакомился с работой предприятия, осмотрел кислородно-конверторный цех, встретился с сотрудниками. Потом Владимир Путин провел совещание по развитию региона.







Фото: из архива газеты «Магнитогорский металл»



В статусе исполняющего обязанности президента, после сложения полномочий Борисом Ельциным, Владимир Путин посетил Челябинскую область 31 марта 2000 года. Под его руководством в Снежинске прошло расширенное заседание коллегии министерства по атомной энергии (работало в 1992-2004 годах). Речь шла о развитии этой отрасли.





После и. о. президента посетил Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Потом — товарищескую встречу по дзюдо между командами Челябинска и Санкт-Петербурга в челябинском спорткомплексе «Надежда». Спортсмены из Северной столицы победили со счетом 3:2.





9 декабря 2000 года новый президент России посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Там он ознакомился с производством, осмотрел центральную лабораторию, пообщался с рабочими и инженерно-техническим персоналом, вручил государственные награды работникам предприятия.







Также глава государства провел встречу с руководством Челябинской области и Магнитогорска, где были губернатор Петр Сумин и заместитель председателя правительства Виктор Христенко. Последний, кстати, в сентябре 2024 года получил звание почетного гражданина Челябинска.





В рамках того же визита Владимир Путин участвовал в церемонии открытия первого международного турнира по дзюдо на Кубок президента России. Турнир проводили в магнитогорском Дворце спорта.





В 2000-2003 годах Владимир Путин три раза посещал горнолыжный центр «Абзаково». Им управляет Магнитогорский металлургический комбинат. Территориально ГЛЦ находится в Республике Башкортостан. В подсчет визитов эти поездки не включены.







Фото: abzak.ru

16 мая 2005 года Владимир Путин посещал музей-заповедник «Аркаим» на юге Челябинской области. Президент осмотрел экспозиции, реконструированные жилища и древние артефакты. Также ему рассказали об археологических раскопках и планах музея. Экскурсию проводил директор заповедника Геннадий Зданович.

В Челябинске глава государства провел совещание по социально-экономическому развитию Уральского федерального округа и встретился с губернатором Петром Суминым. 17 мая состоялось совещание Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с руководителями приграничных регионов двух стран. Также два лидера возложили венок к Вечному огню, осмотрели ледовый дворец «Уральская молния» (вместе с титулованной спортсменкой Лидией Скобликовой) и Центр олимпийской подготовки по дзюдо.





Тогда же произошло обросшее легендами событие: президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, полпред Петр Латышев и губернатор Петр Сумин выпили пенного в ирландском пабе Fox & Goose на челябинской Кировке. С тех пор эта история передается сотрудниками заведения.





В августе 2007 года в Челябинской области проходили антитеррористические учения стран ШОС «Мирная миссия». Владимир Путин вместе с главами других государств Шанхайской организации сотрудничества 17 августа наблюдал за завершающими действиями военных на Чебаркульском полигоне. По условным бандформированиям нанесли удары вертолеты армейской авиации, самолеты-штурмовики и артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня «Град». После Владимир Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем КНР Ху Цзиньтао. Прессе президент сообщил о решении возобновить регулярные полеты дальней стратегической авиации России, не проводившиеся с 1992 года.





24 июля 2009 года в статусе премьер-министра РФ (президентом в 2008–2012 годах был Дмитрий Медведев) Владимир Путин принял участие в пуске первого в стране комплекса по выпуску толстолистового проката «Стан 5000» на ММК. Провел совещание о состоянии и мерах по развитию черной металлургии. Потом Владимир Путин пообщался с губернатором Петром Сумином. Обсудили экономическое положение региона, инвестиционные проекты, программы ремонта многоквартирных домов и сноса ветхого жилья.









23 июля 2010 года Владимир Путин посетил Челябинск. Премьер-министр запустил на Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) машину непрерывного литья заготовки. Она являлась частью комплекса по производству качественных и нержавеющих сталей электросталеплавильного цеха № 6. Затем был открыт трубоэлектросварочный цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Его Владимир Путин сравнил с Диснейлендом. Тогда же он потребовал благоустроить пляж на озере Смолино. В рамках визита состоялись совещания о мерах развития черной металлургии и с тогдашним губернатором Михаилом Юревичем.









15 июля 2011 года Владимир Путин запустил первую очередь реконструированного стана 2000 в цехе холодного проката ММК комбината. На комбинате премьеру вручили значок участника запуска первой очереди. Владимир Путин также расписался на стенде цеха, пожелав работникам удачи. Затем были встречи с работниками комбината и губернатором.





4 февраля 2012 года Владимир Путин побывал в поселке Роза, который тогда находился у Коркинского угольного разреза. Некоторые дома буквально сползали в карьер, другие здания имели трещины. Премьер-министр потребовал расселить жителей.





Владимир Путин на совещании по проблемам жителей поселка Роза сказал, что объективные трудности связаны с опасностью жизни в этой зоне. При этом удивился, как в таких условиях должны жить люди. В опасной зоне находилось почти 3,7 тысячи человек. На масштабное переселение планировали направить 27 миллиардов рублей.





16 июля 2012 года уже как президент Владимир Путин посетил Магнитогорск. Глава государства ознакомился с комплексом по производству холоднокатаного проката ММК, принял участие в запуске агрегатов непрерывного отжига и непрерывного горячего цинкования, а также пообщался с работниками комбината. В тот же день президент провел совещание о состоянии и перспективах развития черной металлургии.











31 августа 2014 года Владимир Путин приезжал в Челябинск на финал чемпионата мира по дзюдо, после которого встретился с российскими спортсменами. Сборная заняла второе место. В тот же день прошли переговоры с Борисом Дубровским, который тогда являлся временно исполняющим обязанности губернатора.









5 декабря 2016 года президент посетил Миасс, где в Государственном ракетном центре имени академика В. П. Макеева провел совещание о работе предприятия, и Челябинск. В южноуральской столице Владимир Путин запустил новую производственную линию на заводе «Этерно», организованном ЧТПЗ и «Роснано».









9 ноября 2017 года Владимир Путин совместно с тогдашним президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым принял участие в 14-м Форуме межрегионального сотрудничества. Главы государств подписали совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.





Кроме того, российский лидер посетил Челябинский компрессорный завод, ознакомившись с производством и пообщавшись с рабочими, и выставку «Развитие человеческого капитала», где представили находки археологов, датированные XXI веком до нашей эры и рассказывающие об аркаимском мире урало-казахстанских степей, а также перспективные проекты региона.





Этот визит главы государства запомнился еще одним событием. Улетая из Челябинска, Владимир Путин позвонил обманутой дольщице и экоактивисту, чтобы узнать о претензиях граждан и причинах их озабоченности.





Владимир Путин не оставил без внимания Магнитогорск и в тяжелое время. Утром 31 декабря 2018 года из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Президент в тот же день прилетел в город, чтобы лично проконтролировать ситуацию. Глава государства осмотрел место трагедии, провел в оперативном штабе совещание и посетил больницу, где находились пострадавшие. По указанию президента тогда организовали правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва.







Фото: ТАСС

В 2019 году, 19 июля, президент принял участие в запуске второй очереди агломерационной фабрики № 5 — нового подразделения горно-обогатительного производства ММК. В рамках этого визита Владимир Путин пообщался с рабочими, обсудив еще и включение Магнитогорска в проект «Чистый воздух», и провел встречу с Алексеем Текслером, на тот момент врио губернатора.









Отреагировал президент и на другую трагедию на Южном Урале. Страшные пожары произошли на юге Челябинской области в июле 2021 года. 6 августа Владимир Путин облетел на вертолете пострадавшие территории — Джабык и Запасное. После этого провел в Магнитогорске совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в регионах России и ликвидации их последствий. Состоялась встреча с губернатором Алексеем Текслером.





Пока что последний визит Владимира Путина в Челябинскую область состоялся 16 февраля 2024 года. Глава государства осмотрел первый в России завод промышленных роботов, ЧКПЗ и индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске.





Фото: Людмила Ковалева







Фото: Валерий Звонарев



Президент пообщался также с рабочими и студентами. Потом он провел совещание по поддержке инвестиционных проектов в промышленности. В конце визита Владимира Путина в регион состоялись переговоры с губернатором Алексеем Текслером. На встрече обсудили, в том числе, вынос ЧЭМК за пределы города. Президент поддержал инициативу главы региона.