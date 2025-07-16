Владимир Путин позитивно оценил изменения в Магнитогорске

Президент пообщался с работниками ММК

Во время рабочей поездки на Магнитогорский металлургический комбинат президент России Владимир Путин пообщался с работниками предприятия. Глава государства позитивно оценил изменения в городе металлургов. Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером президент сообщил о планах по развитию Магнитки, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече с Владимиром Путиным сотрудники ММК попросили его поделиться впечатлением о визите в город. Президент сообщил, что посмотрел только комбинат, но посетит еще и парк «Притяжение».

«С губернатором мы в контакте постоянно находимся. Я знаю, как развивается города. Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем: и о развитии области в целом, и о Магнитогорске в частности. Больницы, детские сады капитально ремонтируются, новые строятся. До конца этого года будут еще объекты»,— сказал Владимир Путин.

Глава государства поинтересовался у губернатора количеством объектов здравоохранения. Алексей Текслер сообщил, что в регионе введено около 300 поликлиник с учетом капитальных ремонтов, а в Магнитогорске — три. В этом году начнется строительство новой больницы.