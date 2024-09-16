Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска

Проведение торжества обсуждал с президентом губернатор Алексей Текслер

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Магнитогорска. Юбилей второго по численности города Челябинской области отметят в 2029 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вопрос проведения торжества в честь 100-летия металлургической столицы региона с президентом обсуждал губернатор Алексей Текслер. Тему затронули в феврале текущего года, когда Владимир Путин посещал Челябинск.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 100-летия основания Магнитогорска Челябинской области. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания Магнитогорска. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания»,— сказано в документе.

Отметим, что в июле 2022 года Алексей Текслер выступал с инициативой масштабного торжества на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым.

День рождения Магнитогорска отмечают 30 июня. В этот день в 1929 году со станции Карталы на станцию Магнитогорскую прибыл первый поезд со строителями будущей Магнитки. Массовые торжества проводятся и в День металлурга в середине июля.

В 2023 году сообщалось, что к юбилею Магнитогорска выпустят подарочное печатное издание, посвященное городу трудовой доблести.