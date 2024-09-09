Владимир Путин отметил шестерых жителей Челябинской области госнаградами

Указ опубликован на портале правовой информации

Президент РФ Владимир Путин наградил шестерых жителей Челябинской области почетными званиями и медалями. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Директору магнитогорского треста «Теплофикация» Вадиму Агафонову за заслуги в области энергетики присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

Директора Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Владимира Досаева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в развитие культуры и искусства.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили генерального директора «Совместного хозяйствования Акбашевский» Нургали Зарипову из Аргаяшского района (за заслуги в области сельского хозяйства) и генерального директора челябинского «Союзпищепрома» Вячеслава Филонова (за заслуги в области пищевой индустрии).

Орденом почета за заслуги в области физической культуры и спорта наградили Александра Миллера. Он — старший тренер сборной команды Регионального центра спортивной подготовки по дзюдо имени заслуженного тренера России А. Е. Миллера.

Директор некоммерческого партнерства футбольного клуба «Металлург» из Аши Евгений Балыклов получил звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».