Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В список награжденных вошли 16 специалистов из Челябинской области. 15 из них — сотрудники Магнитогорского металлургического комбината. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.
Орденом Дружбы за многолетнюю добросовестную работу награжден Сергей Пнев — старший травильщик ММК.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Владимир Путин наградил:
- Вадима Гарипова — старшего дозировщика ММК;
- Сергея Герасимова — начальника отделения по производству железнодорожного крепежа Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»;
- Олега Захарова — электрогазосварщика ММК;
- Владимира Костюнина — старшего мастера цеха ММК;
- Андрея Лебедева — машиниста экскаватора ММК;
- Геннадия Макарова — старшего мастера участка ММК;
- Наилю Махмутову — намотчика проволоки и тросов Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»;
- Евгения Уткина — оператора поста управления ММК;
- Азата Хафизова — машиниста крана ММК;
- Фаиза Хусаинова — машиниста тепловоза ММК;
- Олега Черникова — начальника смены ММК.
Почетное звание «Заслуженный металлург РФ» присвоено двум сотрудникам Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ»: волочильщику проволоки Владимиру Герасину и наладчику кузнечно-прессового оборудования Олегу Шаталову.
Заслуженным энергетиком РФ стал электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач ММК Юрий Подосинников.
Директор спортивной школы олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике имени Л. Н. Мосеева в Челябинске Олег Синяков получил почетное звание заслуженного работника физической культуры России.