/ Неизвестный сбросил собаку с 20-метровой высоты

Животное получило переломы лап и позвоночника.

Накануне в Миньяре неизвестный сбросил с 20-метровой плотины собаку. Свидетелями произошедшего стали местные жители, в том числе и два подростка. После случившегося молодые люди в возрасте около 16 лет достали животное из воды. Оказалось, что собака серьезно пострадала, было принято решение отправить ее на лечение.

Два мальчика выловили ее из реки и принесли ко мне. Собака была в ужасном состоянии, переломы передних лап, задет позвоночник. Я приняла непростое для себя решение усыпить ее. Для того, чтобы начать лечение, нужно было отвезти пса в Уфу, только там делают рентген и УЗИ. Найти желающих не получилось. — рассказала сайту «Первый областной» ветеринар из Миньяра.

Участники этой истории считают поступок неизвестного «героическим». Женщина-ветеринар осуждает виновника произошедшего, но обращаться в полицию с заявлением не собирается.

Напомним, ранее собаку выбросили в мусорный контейнер в Магнитогорске. У пса не было ушей, ветеринар зафиксировал множество старых и новых ран на теле. Его лечением занялись местные волонтеры и врачи для животных. Их усилием собаку удалось выходить, сейчас 3-летний пес ищет новый дом.