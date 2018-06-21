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/ Безухая собака ищет любовь и заботу после жестокого предательства в Магнитогорске

Безухая собака ищет любовь и заботу после жестокого предательства в Магнитогорске

Ева восстановилась после полученных травм.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Взрослая собака ищет себе новый дом после трагедии. Еву взяли к себе на реабилитацию волонтеры из Магнитогорска. Однако есть несколько важных уточнений для тех, кто хочет взять пса к себе.

Ева ищет семью, состоящую только из взрослых людей, которые смогут дать ей любовь и заботу, а также будут заниматься с ней. В семье не должно быть маленьких детей. В свой дом или большую квартиру, на цепь и во двор не отдается! Будет составлен договор. Отслеживание судьбы и поначалу буду приезжать навещать. Обязательное предварительное знакомство, чтобы собака привыкла и испытывала как можно меньше стресса, так как она очень привязана ко мне. — говорит волонтер Кристина Крюгер.

Напомним, в мае этого года жители Магнитогорска обнаружили выброшенную на помойку собаку. У нее не было кончиков ушей, а голова покрыта травмами. Неравнодушные жители не смогли пройти мимо и взялись лечить собаку.

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