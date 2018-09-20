/ Челябинский сварщик сделал инвалидную коляску для одноногой дворняги

Псу отрезало лапы на железной дороге.

Собаку, которой отрезало лапы на железнодорожном переезде, пожалел челябинский сварщик. Он сделал коляску для спасенного зоозащитниками пса. Данилу Климкину удалось создать конструкцию, в которой пес может передвигаться. Однако Марвелу, так назвали собаку, привычнее помогать себе одной лапой. В коляске он пока не освоился.

Мы не заказывали коляску, это была инициатива сварщика. Сейчас Марвел ей не пользуется, потому что нужно подогнать по размеру. В принципе, он обходится без коляски, но для прогулок она нужна. Так прохожие не пугаются, ведь у Марвела только одна лапа. — сообщила руководитель приюта «Наш дом» Полина Кефер.

Марвел все еще ищет себе новых хозяев. Однако, по признанию руководителя приюта, сегодня бездомных животных мало берут в добрые руки. Кроме того, собаке нужен особый уход, и семья должна быть к этому готова.