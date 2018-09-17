/ «Он убивал её на глазах детей». В Златоусте мужчина забил щенка ломом. Видео

Мужчина нанес животному несколько смертельных ударов.

Инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, рано утром в Златоусте. Как сообщают очевидцы, собака запуталась в проволоке, которая лежала возле забора частного дома. Затем они увидели мужчину с ломом в руках. Он нанес собаке несколько смертельных ударов, после чего взял мешок, чтобы закопать труп животного. На видео, которое сняли свидетели, отчетливо видно, как мужчина пакует труп собаки в мешок.

Я хотела выйти и помочь собаке избавиться от пут, но увидела мужчину, который шёл по огороду дома к собачке. Только он шёл не спасать, а УБИВАТЬ! В руках нелюдя был лом, которым он стал со всей мочи наносить бедной собаке удар за ударом. Животное душераздирающе кричала. Я истошно орала в окно с 7 этажа. Но убийца не реагировал. Животное лежало без движения. А убийца спокойно пошёл домой, как оказалось за мешком. — рассказала очевидец происшествия.

Приехавшая позже по вызову очевидцев полиция обнаружила на месте преступления большое количество крови. Оперативная группа в составе трех человек осмотрела место преступления. Сотрудники полиции попытались связаться с предполагаемым убийцей, который живет в этом же дворе, но его не было дома. Отметим, что максимальное наказание по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» составляет три года лишения свободы.