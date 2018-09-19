/ Пятерых заживо погребенных щенков спасла дачница в Челябинске

Детенышам нужна кормящая собака в качестве «приемной мамы».

Пятерых новорожденных щенков, закопанных в земле, нашла жительница Челябинска Елена Денисова. Поздним вечером она ходила по садам, пытаясь отыскать пропавшего кота. В это время услышала странные звуки, исходящие из-под земли. Как оказалось, их издавали заживо похороненные щенки. По мнению женщины, обнаружившей малышей, они появились на свет не больше 2 дней назад.

Когда я поняла, что звуки идут прямо из-под меня, испугалась, по мне пробежали холодные мурашки. Я начала копать эту землю руками. У меня еще фонарик был, но он слабо светил, я ничего не видела. Раскопав, я начала очищать каких-то еле шевелящихся существ, вытаскивать их из земли. Щенята пищали, но уже почти не шевелились, замерзали. Я сняла куртку, положила их туда, замотала и побежала домой. — рассказала сайту «Первый областной» Елена Денисова.

Женщина вымыла и накормила щенков. Они пришли в себя, стали бодрыми и активными. Угрозы для их жизни нет. Однако, признается спасительница, уход за щенятами отнимает очень много времени. Их надо кормить каждый час.

Елена Денисова считает, что идеальным вариантом для таких маленьких щенков будет приемная кормящая собака. Если же ее не отыщут, то через месяц спасенных детенышей будут раздавать в добрые руки.

Как помочь щенкам, расскажут корреспонденты ОТВ в выпуске «Происшествий».