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сегодня в 15:50
МЧС составило список вещей, которые помогут выжить в дороге
Помните, что зимой этот список расширяется!
/ МЧС составило список вещей, которые помогут выжить в дороге

МЧС составило список вещей, которые помогут выжить в дороге

Помните, что зимой этот список расширяется!
сегодня в 15:50
  |  Общество

С наступлением зимы автомобилисты подвергаются еще одной опасности — замерзнуть при поломке автомобиля вдали от населенного пункта. Поскольку подобные случаи заканчивались смертельным исходом, МЧС составило список вещей, которые необходимо иметь в машине, чтобы выжить.

Есть основной набор, который должен постоянно находиться в автомобиле: аптечка, огнетушитель, трос, запасное колесо, домкрат и клеммы, для подзарядки аккумулятора. Перед долгой дорогой необходимо проверить наличие всех предметов, особенно — состав аптечки (сроки годности, наличие всех рекомендованных лекарств).

Зимой же, когда автомобилисты рискуют попасть в снежные заторы и остаться стоять на несколько часов, нужно, чтобы в машине были дополнительные предметы. Перед отправлением в путь, положите в автомобиль запасные теплые вещи, даже если сейчас температура не слишком низкая. Пусть у вас всегда лежат теплые носки, шапка и куртка, если в дороге вас застигнут заморозки.

Также стоит иметь с собой запас топлива в металлической канистре, это позволит как можно дольше прогревать машину, если вы попадете в затор. Не забывайте, что необходимо проветривать кабину и следить за выхлопной трубой (в снегопад возле нее может скопиться снег, что способствует ходу угарного газа в салон).

Также, возьмите с собой средство связи — дополнительный сотовый телефон или запасной аккумулятор, зарядное устройство для автомобиля. Еда и вода — то, что тоже должно быть в запасе. Лучше всего брать термос с горячим чаем, он поможет согреться и небольшие питательные продукты, например, орешки или шоколадные батончики.

Зажигалка и/или спички — если вы останетесь наедине с природой, греться необходимо будет любыми способами. Жгите все, что может гореть, в том числе и обивку салона и автомобильные колеса. Костер можно развести с подветренной стороны машины, сделав укрытие из снега.

А мы напоминаем, что в Челябинской области планируется ухудшение погодных условий, будьте аккуратны на дорогах и планируйте свои путешествия заранее!

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