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/ Все службы региона в праздники будут работать круглосуточно

Все службы региона в праздники будут работать круглосуточно

Готовность ведомств к работе в новогодние каникулы проверил Борис Дубровский.
сегодня в 11:42
  |  Общество

Готовность ведомств к работе в праздничные дни проверил Борис Дубровский на итоговом заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Глава региона подчеркнул, что все силы и средства служб экстренного реагирования в этот период необходимо привести в состояние повышенной готовности.

Еще раз проконтролируйте коммунальщиков, работу объектов топливно-энергетического комплекса, электросетевого хозяйства. Обратите особое внимание на безопасность объектов культуры и образовательных учреждений, где началась праздничная новогодняя кампания. — отметил Борис Дубровский.

Так, по поручению главы региона были установлены пожарные извещатели в 951 домовладении. Благодаря им удалось зафиксировать уже 5 возгораний. Кроме того, на всех объектах коммунальной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения усилили меры обеспечения безопасности. Для решения экстренных вопросов сформировали 985 аварийных бригад из 4,5 тысяч человек.

ГУ МЧС составило список объектов, которые задействованы в праздниках. На каждом из них будут дежурить сотрудники МЧС. Для населения также подготовили список мест, где безопасно можно запускать салюты и фейерверки.

Особое внимание губернатор уделил состоянию автомобильных дорог в праздничные дни. По предварительным прогнозам синоптиков, новогодние каникулы будут по-настоящему зимними, не обойдется без осадков, поэтому дорожные службы в период с 30 декабря по 9 января будут дежурить круглосуточно.

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