/ Мороз до минус 22 ожидают в выходные

Пора вынимать пуховики.

Жителей Челябинской области предупреждают: в выходные нужно одеться потеплее. В регион придет сильный мороз. Ночью температура воздуха опустится до минус 22 градусов. Правда, только в горах и низинах. Осадков будет мало, зато возможен гололед. Днем чуть потеплеет, но выше нуля столбик термометра не покажет.

Ночью 9 ноября ожидается небольшой снег, температура воздуха от минус 7 до минус 12, в горах — минус 16. Днем будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Прогнозируют температуру от минус 5 до минус 10 градусов, на юге — до минус 2. В субботу, 10 ноября, ночью обещают от минус 11 до минус 16 градусов, в горах и низинах до минус градусов мороза. Днем будет чуть теплее, от минус 6 до минус 11. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица на дорогах. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске, по данным синоптиков, средняя ночная температура будет держаться на уровне минус 12 градусов, возможно ее понижение до минус 14. Днем будет 6−8 градусов мороза. Осадки не предвидятся.