/ Об основных опасностях зимы и Нового года рассказали сотрудники МЧС

В морозы и праздники количество пожаров возрастает.

Сотрудники МЧС Челябинской области предупреждают жителей региона о возникновении опасностей, связанных с наступлением холодов. Попытка утеплить помещение в морозы — самая частая причина возникновения пожара зимой, говорят представители ведомства.

Пришедшие на Южный Урал морозы заставляют людей не только теплее одеваться, выходя на улицу, но и активнее топить печи, чаще обычного включать отопительные электроприборы, а то и вовсе пытаться обогреть жильё при помощи газовой плиты. Всё это рано или поздно может привести к пожару, если хозяева дома или квартиры в какой-то момент проявят халатность, беспечно отнесутся к казалось бы обыденным делам. Подумаешь, топится печь! Или включен обогреватель. А подготовлены печь и печная разделка к усиленному режиму работы? Исправна ли проводка, нет ли «скруток», да и обогреватель не кустарного ли производства? Внимательно ли подходит хозяин к топке, на каком расстоянии от электроприборов находятся вещи и сгораемые предметы? — говорится в сообщении пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области.

Инспекторы госпожнадзора и сотрудники пожарной охраны региона проводят профилактическую работу и проверки, в которых, как правило, учитывают все факторы зимних рисков. Специалисты приходят в дома южноуральцев, в первую очередь посещают многодетные и малообеспеченные семьи, пенсионеров и лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

В ходе рейдов уделяется большое внимание противопожарному состоянию жилья, печному отоплению и электропроводке. Во время таких встреч постоянно ведётся разъяснительная работа, цель которой — донести до людей всю значимость неукоснительного соблюдения правил безопасности. Памятки с правилами безопасного поведения призваны закрепить услышанное и служить наглядным примером в руках жильцов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В течение всего 2018 года была проведена большая работа с представителями муниципальных властей, работниками соцзащиты и сотрудниками МЧС по оснащению домов дымовыми извещателями.

Данное оборудование существенно снижает риск тяжёлых последствий от «огненной» беды, так как способно на начальном этапе помочь обнаружить возгорание, не дать развиться пожару в то время, когда люди будут спать. — рассказали сайту «Первый областной» в МЧС.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников усилена работа по проверке мест массовых скоплений людей, мест, где будут проводиться утренники, а также соблюдению мер безопасности при покупке фейерверков.

Проверяйте сроки годности, целостность упаковки, строго следуйте правилам, изложенным в инструкции к изделию. В первую очередь, не допускайте близко к месту запуска детей, соблюдайте установленные изготовителем расстояния безопасного использования. — предупреждают в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Кроме того, запускать фейерверки можно только в разрешенных местах. В Челябинске их 8, ни о каких хлопушках во дворах речь не идет. Со списком можно ознакомиться здесь.



Также не стоит забывать об осторожности и при подготовке домашнего праздника. В главном управлении МЧС региона напоминают, что даже при украшении новогодней елки необходим правильный и бдительный подход.

Подтверждение тому — трагедия в селе Еманжелинка. Там сгорел деревянный дом. Из него не смогла выбраться семья: пенсионер, его дочь и внук. Предварительно, причиной пожара стала елочная гирлянда. Она вспыхнула, а дальше пламя перекинулось на мебель и стены строения.