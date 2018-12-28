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Куда звонить в новогодние праздники в случае ЧС

Список номеров от «Первого областного».
сегодня в 09:54
  |  Общество

Не всем удается отдыхать в новогодние праздники. Медики, полицейские, сотрудники коммунальных и экстренных служб трудятся в любой день, потому что чрезвычайные ситуации во время затяжных «каникул» возникают повсеместно. Сайт «Первый областной» надеется, что с 31 декабря по 8 января вам не придется звонить в неотложку или вызывать специалистов Горводоканала, но их номера все равно должны быть под рукой.

Кроме того, важно знать график работы некоторых ведомств. Например, почта 31 декабря откроется по субботнему графику. 1, 2 и 7 января сотрудники всех отделений будут отдыхать. МФЦ закроется на все долгие выходные. МРЭО ГИБДД будет работать 3,4 и 5 января с 8:00 до 17:30, но дежурная часть — всегда. Как работают банки, лучше узнавать в самом отделении. Продуктовые магазины известных сетей откроются уже 1 января, но после обеда.

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