«Въехал целенаправленно»: подробностями страшной аварии под Златоустом поделился сын пострадавших

Супруги на «Форде» возвращались домой в республику Марий Эл, когда в них въехал «Лансер».

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Пострадавшие в лобовой аварии с автомобилем «Митсубиси Лансер» водитель и пассажир «Форда» находятся в больнице с многочисленными серьёзными травмами. Об этом сайту «Первый областной» сообщил сын супружеской пары Игорь Александров.

«Сейчас они лежат в одной из больниц Златоуста. Состояние мамы тяжёлое, ей сделали операцию (раздроблена кость ноги, вставили спицы) и предстоит ещё одна операция (сломано колено). Также сломана левая рука, пальцы на ноге, множественные ушибы груди и спины. Говорит, от ударов всё тело в синяках. У отца перелом бедра и ключицы. Ему операцию должны сделать сегодня»,— сообщил Игорь.

По его словам, родители гостили у родственников в Копейске и ночью 22 августа около двух часов ночи выехали домой, в республику Марий Эл. А поскольку на автодороге частенько бывают пробки, то решили ехать именно ночью.

«Мне мама отправила где-то в 1:40 смс о том, что они выезжают, а уже через три часа примерно мне позвонил дядя и сказал, что родители попали в аварию»,— уточнил Игорь Александров.

На следующей неделе мужчина собирается лететь в Челябинск, чтобы на месте со всем подробно разобраться. Ведь, по словам следователей, водитель «Лансера» наехал на родителей жителя республики намеренно.

«Заявление в полицию будем писать обязательно, поскольку это было целенаправленно со стороны виновника ДТП. Как сообщил следователь, у погибшего был найден телефон, где за несколько минут до аварии было кому-то отправлено смс с текстом „Я сейчас покончу жизнь самоубийством“. И через несколько минут эта авария»,— добавил Игорь Александров.

Напомним, страшное ДТП произошло 22 августа около 6:30 утра на автодороге Москва — Челябинск. Водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Форд». Последние были госпитализированы, сам же водитель «Лансера» скончался на месте.