Иномарка столкнулась с трамваем в Челябинске

В ГИБДД сообщили о трёх пострадавших.

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Трое челябинцев пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ленинском районе Челябинска. Сегодня, 27 августа, возле дома № 2 по улице Дзержинского столкнулись «Митсубиси» и трамвай. За рулём японской иномарки был 80-летний мужчина, сообщили «Первому областному» в городском ГИБДД.



«Водитель, управляя автомобилем „Митсубиси“, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении, совершающим поворот налево трамваем. Он был под управлением водителя 1973 года рождения. В результате ДТП пострадал сам водитель автомобиля „Митсубиси“ и предварительно пострадал пассажир трамвая 1951 года рождения, а также еще один человек»,— сообщили «Первому областному» в ГИБДД Челябинска.

То, какие именно травмы получили участники аварии в настоящий момент неизвестно. Меж тем, по словам очевидцев, пенсионер на «Митсубиси» не увидел красный сигнал светофора. В точных причинах ДТП предстоит разобраться полиции.