Бывшие ученики взяли под опеку своего учителя в Златоусте

Они начали заботиться об учителе после того, как она осталась одна.

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В Златоусте бывшие школьники взяли под опеку свою учительницу. Зинаида Бояршинова отработала в школе 60 лет и выпустила 20 классов. Сейчас её ученики навещают свою бывшую классную руководительницу, которой скоро исполнится 90 лет. Сама женщина рассказывает, что зачастую ученики приходят к ней не одни, а уже со своими детьми.



«Часто приходят. Уже мамы, по трое детей. Приходят. Даже своих детей приводят, чтобы я им помогла, особенно по русскому языку. По русскому языку я занимаюсь с ними дополнительно как репетитор»,— рассказала ветеран труда Зинаида Бояршинова.

Зинаида Боршинова осталась в Златоусте одна. Женщина похоронила мужа, двух сыновей и внучку. Её близкие родственники живут в Крыму, поэтому ученики решили взять свою классную руководительницу под опеку. Они покупают для неё продукты и лекарства и приходят в гости.

«Конечно, мы постарались. Обеспечиваем сиделками, продуктами питания, то есть стараемся помогать. Зинаида Александровна раньше с нами нянчилась, теперь мы нянчимся с ней»,— отметил житель Златоуста Илья Михайлов.

90-летний юбилей бывшая учительница отпразднует 29 августа. Ученики Зинаиды Бояршиновой планируют поздравить её лично, придя в гости большой компанией.