Челябинский врач рассказала, как вовремя выявить онкологию и заболевания сердца

Каких специалистов и с какой регулярностью важно проходить, чтобы сберечь здоровье

Январь ассоциируется с началом новой жизни. Люди обещают уделять больше времени тому, на что не хватало времени и сил. Здоровье — не исключение. Как заботиться о нем правильно? Каких специалистов посещать? Можно ли проверить здоровье быстро? И почему не стоит игнорировать диспансеризацию, если вы прошли профосмотр от работы? Ответы на эти и другие вопросы Первому областному информационному агентству дала главный врач Челябинского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.



«Начать регулярно уделять внимание своему здоровью — это уже очень важное решение. Часто мы откладываем поход к врачу, если ничего не болит. Реже, чем раз в год ходим к стоматологу, гинекологу (если говорить о женщинах) и не проходим ряд обязательных обследований, которые важно и нужно проходить, особенно если вам больше 40 лет. А ведь своевременное обращение к врачу помогает на ранних стадиях выявить заболевания и приводящие к ним факторы риска. В том числе самые опасные, приводящие к инвалидизации и смерти — болезни системы кровообращения и онкологические заболевания», — рассказала Ольга Агеева.

Для людей, твердо решивших заняться своим здоровьем в новом году, выбор исследований становится головной болью. Чтобы пациенту не пришлось записываться на прием ко всем докторам, в России работает программа диспансеризации взрослого населения. Она доступна по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления, бесплатна и включает набор всех необходимых исследований, в том числе на выявление рака.

Диспансеризация дает возможность обследовать здоровье с определенной периодичностью. Людям от 18 до 39 лет — раз в три года, от 40 и старше — ежегодно. Для этого нужно обратиться в кабинет либо отделение профилактики.





«Нет необходимости сначала идти к терапевту, стоять в очереди в регистратуре. В большинстве поликлиник диспансеризация проводится и в вечерние часы, и в выходные дни, чтобы работающий человек мог воспользоваться этой услугой. График работы можно найти на официальных сайтах или в социальных сетях медучреждений», — уточнила Ольга Агеева.

Осмотрят с головы до ног

Начинается диспансеризация с анкетирования. Этот этап очень важен, он позволяет специалисту задать целенаправленные вопросы и получить ответы еще до первого контакта с пациентом. Ответы пациента дают возможность врачу ознакомиться с историей болезней, помогают понять, есть ли отягощенная наследственность, входит ли пациент в группу риска. Чтобы сэкономить время, заполнить анкету можно заранее. Образец находится на интернет-ресурсе САДИП (система автоматизации диспансеризации и профосмотров) и есть в свободном доступе в интернете.

«Анкета помогает врачу собрать анамнез, оценить факторы риска и при необходимости отправить пациента на дообследование. К примеру, курящего человека — на спирометрию, которая позволяет оценить состояние легких. Важно понимать, что все исследования в рамках диспансеризации являются скрининговыми. В конце пациент получает профилактическую консультацию и четкий алгоритм дальнейших действий, чтобы предупредить негативные последствия», — говорит Ольга Викторовна.

В смотровом кабинете врач проведет важные скрининговые обследования для профилактики онкозаболеваний. Оценит состояние полости рта на предмет визуально доступных локализаций рака ротовой полости, лимфатических узлов, щитовидной железы и родинок. При подозрении на меланому (рак кожи), направит к дерматологу или онкологу.

Для профилактики рака шейки матки женщин осматривает гинеколог и обязательно берет мазок на цитологическое исследование. Мужчин старше 45 лет каждые пять лет обследуют на рак предстательной железы. Есть он или нет, показывает анализ на простат-специфический антиген (ПСА).

«Эти исследования играют огромную роль в раннем выявлении онкозаболеваний. Также важно раз в год проходить флюорографическое обследование (ФОГ) для профилактики рака легких и туберкулеза», — подчеркнула Ольга Агеева.

Кроме того женщины старше 40 лет должны с периодичностью раз в два года (но при высоких рисках раз в год), проходить маммографию. По словам собеседницы сайта, рак молочной железы является самым распространенным, но при своевременном выявлении и обращении к врачу он излечим.

Для профилактики так называемых «безмолвных состояний» рака желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки (когда болезнь уже есть, но никак себя не проявляет) в 45 лет всем мужчинам и женщинам проводится ФГДС (фиброэзофагогастродуоденоскопия) в рамках диспансеризации. Эксперт говорит, что пациенты часто отказываются от ее проведения, и зря.

«Рак других отделов желудочно-кишечного тракта, в том числе толстого кишечника можно выявить путем исследования кала на скрытую кровь. Это почему-то самое нелюбимое обследование в диспансеризации. „Баночки“ на исследование, которое сейчас проводится иммунохимическим методом, предпочитают не нести. Хотя оно позволяет выявить есть ли неполадки в желудочно-кишечном тракте», — продолжает Ольга Агеева.

В последнее время актуальны стали исследования дыхательной системы. С 1 июля 2021 года в России внедрена углубленная диспансеризация для лиц, переболевших коронавирусом. Она тоже включает опросник, который позволяет исследовать дыхательную, сердечно-сосудистую и свертывающую кровь систему. Это важно, чтобы избежать риски тромбозов: инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых катастроф, которые могут стать фатальными. Но одна диспансеризация не заменяет другую, можно сказать, что они дополняют друг друга.

Не жалеем время на здоровье

Не все исследования можно пройти за один раз, и на проверку здоровья придется потратить время. Но жалеть его на себя не стоит.

«Перед нами всегда стоит задача сделать диспансеризацию максимально комфортной и быстрой. Врачи идут навстречу, согласовывают удобное время для пациента, чтобы человек не отказался от решения проверить состояние здоровья и впоследствии делал это регулярно. Только тогда можно сказать, что здоровье находится под контролем», — говорит Ольга Агеева.

Также не стоит отказываться от диспансеризации, если вы регулярно проходите медицинский осмотр на работе. Периодические осмотры на рабочем месте важно проходить каждый год. Они помогают выявлять профессиональные факторы риска и заболевания. Но весь перечень онкоскринигов сконцентрирован только в диспансеризации взрослого населения.

Охват населения диспансеризацией в Челябинской области обычно достигает 500 тысяч человек. В пандемию, когда все силы были брошены на борьбу с коронавирусом, профилактические осмотры приостанавливали, но в 2020 году диспансеризацию прошли свыше 190 тысяч человек, в 2021 — около 280 тысяч, в том числе углубленную — почти 39 тысяч.