Вагоностроительный завод Усть-Катава привезет трамвай в Челябинск

Об этом сообщил глава региона после посещения предприятия.

Вчера, 5 августа, Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Усть-Катавский городской округ. Ранее глава Челябинской области изучал проблемы Ашинского района.

Первой точкой, куда отправился Алексей Текслер, стал Усть-Катавский вагоностроительный завод. Градообразующее предприятие примечательно тем, что на данный момент оно остается крупнейшим производителем трамваев в странах бывшего СССР. Однако, несмотря на это оно сталкивается с проблемами. Завод не сформировал заявку на производство на следующий год. На предприятии Алексей Текслер осмотреть новые современные вагоны, которые уже сегодня поставляют в Краснодар и Магнитогорск. Также глава региона высказался о потенциале усть-катавских трамваев на территории Челябинска.

«В этом году у вагоностроительного завода есть наш региональный заказ на 15 вагонов для Магнитогорска. Сегодня на уровне региона мы ускоряем принятие концепций по развитию общественного транспорта, прежде всего, в Челябинске. Она предусматривает реконструкцию трамвайной сети и приобретение новых вагонов, поэтому мы прорабатываем решение о приобретении вагонов Усть-Катавского завода. Я сделал руководству предприятия предложение предоставить опытный образец нового трамвая в Челябинск. Объемы необходимого нового подвижного состава пока не определены, но это будет сделано обязательно», — заявил Алексей Текслер.

После этого глава региона отправился в одну из местных школ. Там были просрочены работы по реконструкции входа и строительству пристроя. Все планировалось закончить еще в июле этого года. Алексей Текслер остался недоволен ситуацией и поручил ускорить темпы строительства. Кроме того, поскольку при возведении пристроя не проводится капитального ремонта самого здания школы, а также не благоустроена прилегающая к учреждению территория, было принято решение выделить финансовую поддержку на эти проекты.

Также глава региона провел уже традиционную встречу с местными жителями в местном ДК.

«Динамика развития города „плавающая“ и зависит от загруженности градообразующего предприятия. Ситуация на нем неплохая, но мы будем и дальше работать в направлении ее улучшения. К концу текущего года должен войти в строй тепличный агрокомплекс „Горный“. Очень надеюсь, что это позволит снять напряженность на рынке труда. Есть проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении; людей беспокоит низкий уровень доходов. В Усть-Катаве назрел вопрос капитальной реконструкции очистных сооружений. Нуждается в реконструкции и детский оздоровительный центр „Ребячья республика“. Все это будет учтено в работе», — заявил Алексей Текслер.

После общения с жителями на встрече также было принято несколько решений. Так, в следующем году будут выделены деньги на проектировку новых городских очистных сооружений. Кроме того, министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области поручено оказывать помощь в подсыпке дорог.

Также глава региона заявил, что в 2021 году в Усть-Катавской больницы появится новый компьютерный томограф, который позволит лечить пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не прибегая к перевозке в учреждения других городов.

Важное решение было принято в образовательной сфере. В здании одного из бывших техникумов разместят начальные классы школы №2, что позволит сохранить одну смену. Кроме того областному министерству образования поручено организовать круглогодичную работу детского оздоровительного центра «Ребячья республика».

В спортивной сфере также произойдут изменения: к 2020 году начнется строительство лыжной базы, а в 2021 запланировано начало строительных работ по новому ФОКу. Также будут выделены средства из областного бюджета на возведение крытого катка для хоккеистов Усть-Катава и близлежащих городов.

По итогам визита главе Усть-Катавского городского округа Сергеем Семковым была вручена «синяя папка», где описаны все проблемные места территории, о которых сообщали жители в социальных сетях Алексея Текслера.