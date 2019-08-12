На Южном Урале выросло количество вакансий в сфере строительства

Они стали одними из самых востребованных на рынке труда.

На Южном Урале вакансии в сфере строительства стали одними из самых востребованных. По данным базы онлайн-рекрутинговой компании HeadHunter, с января 2019 года в Челябинской области было размещено 4638 вакансий, благодаря чему данная сфера занимает шестое место на рынке труда региона.

«За десять лет количество вакансий в сфере строительства в Челябинской области возросло в 20-30 раз. Яркую динамику объясняет стабилизация экономики после кризиса 2008 года, причем до регионов, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, этот тренд дошел совсем недавно. Активизировалось жилищное строительство, строительство коммерческой недвижимости и социальных объектов», — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Отметим, что согласно данным hh. ru, средняя зарплата в сфере строительства составляет 45 тысяч рублей. На такую оплату своего труда рассчитывают и соискатели подобных вакансий. Как правило, работодатели ищут рабочих, специалистов по эксплуатации, инженеров и проектировщиков, а также архитекторов. Соискатели профессий в данной сфере реже остальных готовы снизить свои ожидания: согласиться на меньшую зарплату или перерабатывать.

Как оказалось, почти 41% строителей не оставляет работу во время отпуска: им приходится заниматься строительством и ремонтом собственного жилья.