Копейская больница получила новый комплекс для рентгена

Новое оборудование гораздо безопаснее других аналогов.

В копейской больнице появился новый рентгендиагностический комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Оборудование, установленное в городской больнице №1, будет использовано для выявления проблем желудочно-кишечной, неврологической и костно-суставной системы, грудной клетки и позвоночника. Кроме того, комплекс может быть использован для линейной томографии, а также зонографии.

«Использование нового оборудования позволит ускорить саму процедуру обследования. Благодаря тому, что аппарат выводит на монитор высококачественное изображение исследуемой области, врач детальнее видит объект, что улучшает точность постановки диагноза и освобождает пациента от необходимости проведения дополнительных медицинских исследований. Поскольку комплекс работает в цифровом формате, больше нет необходимости тратить время на ожидание проявки и печать снимка, а также необходимости закупать рентгеновскую пленку и содержать архив рентгеновских снимков», — рассказал главный врач городской больницы №1 Копейска Алексей Алешкевич.

Помимо этого, аппарат поможет снизить лучевую нагрузку и на пациентов, и на медицинский персонал. Также жители Копейска, которые принадлежат к другим медучасткам, по направлению терапевта, смогут проходить обследования с помощью этого комплекса.