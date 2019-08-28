8 миллиардов рублей выделят для обновления трамвайного полотна в Челябинске

В городе скоро появятся не менее 25 новых трамваев.

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В Челябинской области пройдет большая работа по обновлению общественного транспорта. Об этом сообщил Алексей Текслер на второй пресс-конференции в Челябинске.

В Челябинск скоро доставят новый трамвайный вагон, который сделали на заводе Усть-Катава. Он, по словам главы региона, отличается от уже привычных жителям старых трамваев. Вагон из Усть-Катава низкопольный, высокого уровня комфорта и скорости. Со следующего года в Челябинск доставят еще, как минимум, 25 таких же трамваев.

«Обсуждаем проекты с федеральным центром. У нас уже есть договоренности по выделению в Челябинск 8 миллиардов рублей для обновления инфраструктуры, а именно для обновления трамвайного полотна и контактной сети, чтобы мы могли по-настоящему эксплуатировать скоростные трамваи», — рассказывает глава Челябинской области.

Но обновление трамвайного парка ждет не только Челябинск. В Магнитогорск уже закупают новые трамваи. Пока их 15, но Алексей Текслер планирует добиться и 16-ого. Дальше в планах — трамвайный парк Златоуста.

Но изменения в общественном транспорте коснутся не только трамваев.

«На новый транспорт будут определены хорошие маршруты, чтобы он действовал. Общественный транспорт будет удобным, низкопольным. Я не ставлю задачу весь транспорт заменить на муниципальный. Я считаю, должна быть конкуренция, должны быть частные перевозчики. Но они должны будут использовать современный транспорт», — подчеркнул Алексей Текслер.

Так что скоро в Челябинской области общественный транспорт будет работать в новом режиме с обновленными ресурсами.