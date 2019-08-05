Алексей Текслер обеспокоен экологической ситуацией в Аше

Глава региона выехал туда после встречи с главой Башкортостана.

Сегодня, 5 августа, Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Ашинский муниципальный район. Ранее он выехал туда из города Уфа, где встретился с врио главы республики Башкортостан Радием Хабировым.

Первой и довольно короткой остановкой стал Ашинский металлургический завод, где Алексей Текслер осмотрел производство листопрокатной продукции, а также товаров народного потребления, вроде ложек и кастрюль.

Следующим местом стала новая поликлиника. Она находится в бывшем здании профилактория Черемушки, которое три года назад было передано на безвозмездной основе местному медицинскому муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения. Поликлиника официально открылась только сегодня, хотя некоторые специалисты уже не первый день принимают пациентов. Здесь Алексею Текслеру презентовали новую технику, которой оснащена больница. Например, ЛОР-комбайн, устройство, которое позволяет лечить носовые пазухи, а также очищать их от инородных тел.

Кроме того, перед встречей с жителями глава региона посетил местный стадион «Металлург», где осмотрел новое футбольное поле, а также Парк Пилютова, который недавно был благоустроен.

На встрече с жителями глава региона поинтересовался о новом лечебном учреждении. Большинство остались довольны, однако отмечают, что некоторых специалистов все-таки не хватает. Здесь же одна из местных жительниц показала Алексею Текслеру фотографии потолка одной из школ в одном из поселков района. Сейчас там проходит ремонт к первому сентября, однако женщина жалуется на протекающую крышу, которая покрылась плесенью. Жительница также подчеркнула, что кровлю последний раз меняли три года назад. Алексей Текслер остался крайне недоволен ситуацией, поэтому дал главе района Виктору Лукьянову несколько часов до их двухсторонней встречи на то, что бы придумать решение проблемы.

Также жители были обеспокоены тем, что через их города из Башкирии в область перевозят марганцевый известняк, который может навредить местной экологии. Однако глава соответствующего ведомства Сергей Лихачев успокоил граждан. Он пояснил, что ещё в прошлом году стороны договорились об изменении маршрута доставки. Также министр экологии добавил, что никакого существенного вреда природе вещество не приносит.

Кроме того, люди были недовольны выбросами, которые производит местный химический завод. Глава регион заявил, что производство уже остановлено по причине уголовного преследования начальника предприятия, однако горожане утверждают, что завод продолжает работать, а некоторые сотрудники выходят в две смены. Алексей Текслер поручил министру экологии разобраться с ситуацией.

После встречи, глава региона отправился в город Сим, поскольку местные жители рассказали о проблемах оптимизации городской больнице, где до сих пор нет главврача, а некоторые лекарства пациентам приходится покупать самим.