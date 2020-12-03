В Златоусте расчистили площадку под строительство долгожданной больницы

Торги по проведению проектных работ уже объявлены.

В Челябинской области объявлен аукцион на проведение проектных работ для строительства многопрофильной больницы в Златоусте. Место будущей стройки определено, а площадка — расчищена. Если удастся подготовить проект больницы в течение 2021 года, строительство начнется уже в 2022 году.

«Спасибо губернатору региона за то, что дал жизнь этому проекту. Со своей стороны мы сделали всё необходимое. Город выделил место под стройку. Сама площадка, где ранее начинали строить роддом, полностью расчищена и готова к заходу техники. Геологические и геодезические работы запланированы на 2021 год. Когда станет известен подрядчик, мы будем его торопить. Хочется верить, что строительство новой больницы начнется уже в 2022 году», — рассказал «Первому областному» советник главы Златоуста по СМИ Алексей Коновалов.

На данном этапе трудно сказать, как будет выглядеть новая городская больница. Точно известно только одно: в Златоусте построят многопрофильную клинику на 600 мест со своей хирургией и онкологическим отделением. Ранее власти Челябинской области заявляли, что новый медицинский центр в Златоусте будет ориентирован на высокотехнологичную медицину.