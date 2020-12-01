Прокуратура потребовала обеспечить теплом школу-интернат под Златоустом

Температура в кабинетах, где занимаются дети, была ниже нормы.

Прокуратура проверила жалобы на проблемы с отоплением в школе-интернате № 31 поселка Айский Златоуста. В спальном корпусе температура воздуха составляла 20 градусов, а в учебном была ниже нормы — 15—16 градусов.

Согласно санитарным правилам, температура воздуха в учебных кабинетах должна быть не менее 18 градусов. Причина — ветхие рамы, которые не герметичны и пропускают холодный воздух с улицы. Оконные проемы заклеены полиэтиленом.

«В отношении директора образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. ст. 6.3 КоАП РФ, а также внесено представление об устранении выявленных нарушений закона», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Также к ответственности привлекут представителей Управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, которые не принимали мер к устранению нарушений.

Добавим, что проверки продолжаются.