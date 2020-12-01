Двое жителей Златоуста устроили дрифт на мемориале с Вечным огнём

Как выяснилось, экстремалами оказались далеко не молодые люди.

Камеры видеонаблюдения на мемориале с Вечным огнём в Златоусте запечатлели вопиющий случай: двое мужчин на квадроцикле и внедорожнике устроили гонки с препятствиями прямо на ступенях монумента. Водитель мотовездехода спускался со ступеней памятника павшим воинам Великой Отечественной войны, его спутник на «Тойоте», напротив, пытался на них взобраться. После неудачной попытки последнего любители экстремальной ночной езды устроили дрифт прямо перед мемориалом славы.

«Лесенки новые, мы очень бережно к ним относимся. Нам их даже лопатами не дают чистить, а тут такое», — рассказал сторож Мемориала Славы Юрий Ложкарёв.

К поиску дрифтеров подключилась полиция. Правоохранительные органы сразу после обращения директора музея, к которому относится мемориал, начали оперативно-розыскные мероприятия.

«Будут просмотрены камеры видеонаблюдения. Будут опрошены очевидцы и свидетели», — пояснила инспектор по пропаганде ОГИБДД по Златоусту Ольга Рунова.

По данным телеграм-канала «Мэш» кощунственный поступок совершили двое местных жителей — 70-летний отец и его 40-летний сын. Тот же источник сообщил, что на представителей лихой династии завели дело об административном правонарушении.