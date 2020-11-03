В мэрии Златоуста рассмотрели эскизный проект новой больницы

В правительстве области считают, что обсуждать этот вопрос пока рано.

Послушать 00:00

В Златоусте состоялись публичные слушания по строительству нового многопрофильного медицинского центра. Новое здание, рассчитанное на 650 коек, появится на перегоне машзавод — проспект Гагарина. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил спикер городского собрания Златоуста Алексей Карюков.

Депутат отметил, что в проекте предусмотрено большое количество направлений медицинской помощи, однако при более подробном его рассмотрении возникает ряд замечаний. Алексей Карюков подчеркнул, что к ним необходимо относиться с пониманием из-за важности медцентра как для Златоуста, так и для всей горнозаводской зоны.

«Работы очень много впереди, сегодня — первое, что мы увидели воочию, хотя бы примерное понимание, как это всё будет выглядеть. Но ещё раз повторюсь, будет очень много замечаний и в плане доработки эскизного проекта. Но я считаю, что это делать нужно, нужно делать это оперативно. Хотелось бы, чтобы в этом году появилась уже конкретная организация, которая будет заниматься проектом, по которому будет строится этот больничный корпус»,— подчеркнул Алексей Карюков.

Новый объект планируется построить на месте недостроенного больничного корпуса. Он должен стать медцентром для всей горнозаводской зоны.

Решение о его строительстве было принято в прошлом году губернатором Алексеем Текслером, рассказала «Первому областному» первый замглавы региона Ирина Гехт. По её словам, был объявлен конкурс на эскизный проект, а затем в 2021 году планировалось объявить конкурс на проектирование. Первый вице-губернатор подчеркнула, что к эскизному проекту были замечания, а также усомнилась в корректности обсуждений этой темы на данный момент.

«Насколько корректно сейчас обсуждать ещё не принятый вариант — большой вопрос. Здесь много нюансов и строительных, и по материалам. И все эти замечания отрабатываются совместно со специалистами минстроя и минздрава, поскольку медико-техническое задание готовило региональное министерство здравоохранения. Мы над проектом работаем, хотим, чтобы это была современная больница, закрывающая всю горнозаводскую зону, над проектом работают специалисты региональных министерств», — подчеркнула первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор также отметила: жителям горнозаводской зоны не стоит переживать о том, что с появлением нового центра пострадает медицина на местном уровне. Больницы в территориях продолжат оказывать первичную медико-санитарную помощь. Новый же центр в Златоусте будет ориентирован на высокотехнологичную медицину, которая станет ближе к жителям территориально.



В администрации Златоустовского городского округа пообещали прокомментировать этот вопрос чуть позже.