В Златоусте построят три новые газовые котельные

В конкурсе на их возведение участвовала одна компания.

В Златоусте построят три газовые котельные мощностью 7, 17 и 70 мегаватт. Их возведёт АО «Челябоблкоммунэнерго», которое стало единственным участником конкурсного отбора. Об этом сегодня, 29 ноября, сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.



Сообщается, что документы организации были рассмотрены комиссией на соблюдение всех необходимых требований, после чего «Челябоблкоммунэнерго» объявили победителем. Сейчас по поручению главы города Максима Пекарского специалисты администрации переходят к другим процедурам по заключению концессионного соглашения. Его заключат в начале следующего года, после чего подрядчик приступит к строительству.

«Мероприятия проводятся в целях ухода от неэффективного источника — котельной АО „ЗЭМЗ“. Для этих целей будет осуществлено строительство трёх котельных в рамках концессионного соглашения и четырех центральных тепловых пунктов в зоне деятельности котельной 70 МВт, а также потребители улиц 1-й и 2-й Прокатной переведены на альтернативный источник — газовое топливо»,— прокомментировал заместитель главы округа по инфраструктуре Вячеслав Бобылев.

Задачу по организации эффективного теплоснабжения в Златоусте поставил Алексей Текслер. Также накануне Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ приняло решение предоставить финансовую поддержку строительству газовой котельной в поселке Энергетиков города Троицка. Такая необходимость возникла после вывода из эксплуатации оборудования филиала ПАО «ОГК-2» — Троицкой ГРЭС.

Добавим, за работу по замене неэффективных котельных отвечает Минстрой Челябинской области. По словам представителей регионального правительства, за последние девять лет в Челябинской области реконструированы 193 неэффективные котельные, а общий объем инвестиций в коммунальную энергетику области превысил 4,8 миллиарда рублей.