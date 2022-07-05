В Ясиноватую прибыл гуманитарный груз из Челябинской области

Продуктовые наборы доставили от регионального отделения партии «Единая Россия»

Из Челябинской области на Донбасс прибыл гуманитарный груз от регионального отделения партии «Единая Россия». В подшефный Южному Уралу город Ясиноватая жители региона собрали очередную партию продуктовых наборов. Мэр города Дмитрий Шевченко в социальных сетях рассказал, как прошла встреча челябинцев с донбассцами.

Город Ясиноватая находится под сильнейшим обстрелом. Недавно сюда прибыл корреспондент издания «Взгляд» Юрий Васильев, он ведет прямые репортажи об обстановке в городе. Вместе с главой Дмитрием Шевченко он встретился с трудовым коллективом ГК «Донбассгаз». На встречу также прибыли представители челябинского отделения партии «Единая Россия». Южноуральцы доставили гуманитарную помощь.

«В ходе встречи сотрудники управления озвучили следующие вопросы: запуск общественного транспорта по городу, восстановление МКД, установка дополнительных емкостей с водой, ремонт дорог. Все вопросы разъяснены на месте. После встречи сотрудникам управления выдана гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов от Челябинского регионального отделения ВПП „Единая Россия“. Выражаю благодарность нашим газовщикам за добросовестную и самоотверженную работу на благо жителей города», — написал о встрече глава города Дмитрий Шевченко в социальных сетях.

Напомним, город Ясиноватая стал подшефной территорией Челябинской области. В середине июня сюда прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер,он передал городу автомобили скорой помощи и обсудил пути развития и поддержки с Дмитрием Шевченко. Также Алексей Текслер подписал также соглашение о сотрудничество с главой Волновахского района.