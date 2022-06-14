Челябинская область поможет ДНР наладить стекольное производство

Соответствующие соглашения подписал губернатор Алексей Текслер с главами Волновахи и Ясиноватой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 14 июня работает в Донецкой Народной Республике. Текслер провел встречу с главой республики Денисом Пушилиным, подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами города Ясиноватая и Волновахского района.



Как сообщает ТАСС, главный проект сотрудничества Челябинской области и Волновахи и Ясиноватой — стекольное производство. Населенные пункты ДНР регулярно подвергаются обстрелам, так что замена оконных стекол — одна из самых насущных проблем и для жителей, и для социальных объектов.

«Мы планируем привезти сюда стекольные заводы, делать окна. Задач много, будем их решать. Желаем народу Донбасса скорейшей победы, Россия, Челябинская область здесь, с вами», — цитирует ТАСС Алексея Текслера.

Напомним, весной Челябинская область взяла шефство над Волновахой и Ясиноватой, в городах ДНР уже работают южноуральцы. В планах региона — помочь в первую очередь с восстановлением социальных объектов.