Алексей Текслер передал ДНР автомобили скорой помощи

В Челябинске готовится к отправке в Донбасс партия реанимобилей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику передал главе ДНР Денису Пушилину 11 автомобилей скорой помощи. Машины были приобретены и оборудованы за счет средств региона, сообщает пресс-служба правительства ДНР.



По данным донбасцев, в партии — четыре «Газели», две «Лады-Ларгус» и пять экипажей на базе «Нивы».

«В эти дни, когда населенные пункты Донецкой Народной Республики подвергаются жестоким обстрелам, когда ежедневно получают ранения мирные жители, каждая машина скорой помощи на счету, каждая дополнительная бригада — это шанс спасти чью-то жизнь. Эти машины поступят к медикам тех городов и районов, которые особо в них нуждаются. Благодарю руководство и жителей Челябинской области за такую значимую поддержку», — написал в своем ТГ-канале глава ДНР Денис Пушилин.

В Челябинской области, по словам Алексея Текслера, готовится к отправке в республику партия реанимобилей категории «С».

Напомним, ранее стало известно, что Текслер подписал соглашения о сотрудничестве с главами Волновахского района и города Ясиноватая. В частности, Челябинская область поможет Донецкой Республике наладить стекольное производство.