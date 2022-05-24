Глава донбасского города Дмитрий Шевченко поблагодарил Челябинскую область за помощь

Южный Урал составляет смету восстановления Ясиноватой

Глава города Ясиноватая (Донецкая Народная Республика) Дмитрий Шевченко в эфире местного телеканала «Оплот-ТВ» поблагодарил жителей Челябинской области за оказываемую помощь. В Ясиноватой уже не первую неделю работает делегация с Южного Урала, направленная для помощи в восстановлении разрушенной боевыми действиями местной инфраструктуры.



Как сообщают журналисты «Оплот-ТВ», челябинцы осмотрели поврежденное здание местной школы № 5, изучают состояние городской больницы. Ясиноватая с 2014 года регулярно подвергается артобстрелам со стороны Украины, так что разрушений в городе очень много.

«Наши коллеги из Челябинской области — большие профессионалы. Приступили моментально к составлению проектно-сметной документации, к осмотру объектов. Объем работ в Ясиноватой — это очень большие масштабы. Никого это не пугает. Сейчас мы наблюдаем особый синергический эффект, который позволит быстро и качественно реализовать нашу программу по восстановлению социальных объектов, многоквартирного фонда, частного сектора. Есть непосредственно связь с губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером. Мы определили те потребности, которые в первую очередь есть у Ясиноватой. В ближайшее время материалы будут завозить в город. Хочу отметить особое отношение, особую ответственность, с которой подходят наши коллеги-челябинцы к нашим проблемам», — рассказал глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Мэр донбасского города также отметил, что большая часть договоренностей с Южным Уралом касается поставки техники и оборудования для производства стройматериалов на месте. Как выразился Дмитрий Шевченко, «мы не просим рыбу, мы просим удочку».

Напомним, 19 мая заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что ряд регионов России взяли шефство над пострадавшими в ходе боевых действий населенными пунктами ДНР и ЛНР. Челябинская область оказывает помощь Ясиноватой и Волновахе.