Губернатор Челябинской области во время поездки в Донбасс посетил мемориал в Ясиноватой в память о погибших в Великой Отечественной войне и возложил к нему цветы.
Ранее, напомним, глава региона встретился с находящимися в Донбассе военнослужащими из Челябинской области и обсудил с замначальника Генштаба ВС РФ Сергеем Истраковым гуманитарную помощь региону и поддержку военных.
Кроме того, Алексей Текслер передал ДНР несколько автомобилей скорой помощи и обсудил возможность открытия стекольного производства.