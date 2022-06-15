Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу в Ясиноватой

Губернатор посетил памятное место во время поездки в Донбасс

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Губернатор Челябинской области во время поездки в Донбасс посетил мемориал в Ясиноватой в память о погибших в Великой Отечественной войне и возложил к нему цветы.

Ранее, напомним, глава региона встретился с находящимися в Донбассе военнослужащими из Челябинской области и обсудил с замначальника Генштаба ВС РФ Сергеем Истраковым гуманитарную помощь региону и поддержку военных.

Кроме того, Алексей Текслер передал ДНР несколько автомобилей скорой помощи и обсудил возможность открытия стекольного производства.