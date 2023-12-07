В Варненском районе газифицировали деревню на сто дворов

Трубу к поселку тянули за 8 километров

В поселке Саламат Варненского района завершилось строительство распределительных сетей газопровода общей протяженностью 4,5 километра. Это позволит подключить к газу все дома в деревне, которых около ста. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщила пресс-служба компании «Газпром газораспределение Челябинск».

Отмечается, что с жителями Саламата заключено 82 договора на догазификацию. На текущий момент газ подан в 39 домов.

Как ранее писало ИА «Первое областное», в январе 2023 года для газификации деревни Саламат в Локомотивном городском округе был построен газопровод протяженностью 8 километров. Обеспечить селян голубым топливом планировалось до конца года.

Напомним, что в текущем году в Челябинской области было газифицировано 16 тысяч домов. План на следующий год — 5 тысяч, причем в 20 населенных пунктах газ появится впервые.