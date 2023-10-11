В Челябинской области 5 тысяч домов подключат в следующем году к газу

9 тысяч подключений уже выполнено

В Челябинской области продолжается программа догазификации. По данным регионального Минстроя, на подключение к газу принято уже 45 тысяч заявок. На сегодня заявки удовлетворили 9 тысячам жителей области. На следующий год планируют подключить еще 5 тысяч домов.

О цифрах и планах по догазификации области рассказал в прямом эфире Центра управления регионом начальник управления по капитальному строительству «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Курныкин. Он рассказал, что из 45 тысяч поданных заявок на догазификацию договоры заключены с 33 тысячами. До границ 16 тысяч домов довели газопровод.

Программа догазификации касается тех населенных пунктов, где газ уже подведен. На сегодняшний день таких в области 518, до конца 2023 года к ним присоединятся еще 23 населенных пункта.

В регионе темпы догазификации — на личном контроле губернатора Алексея Текслера. Ранее он инициировал выплату компенсации отдельным категориям граждан на покупку и установку газового оборудования. Сначала сумма составляла 60 тысяч рублей, потом ее увеличили до 100 тысяч. В этом году по решению губернатора выплата выросла до 150 тысяч рублей. Расширили не только категории льготников, имеющих право на компенсацию, но и перечень направлений, на которые ее можно потратить. Так, добавили реконструкцию систем отопления в газифицируемом доме. Семьи участников спецоперации могут получить по этой выплате до 200 тысяч рублей. О том, как оформить компенсации, подробно ИА «Первое областное» писало здесь.