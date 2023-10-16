В Уральском федеральном округе более чем наполовину выполнена программа социальной догазификации. Газ подведен к 76,7 тысячи участков, из них 33 тысячи участков и 15 тысяч домовладений — в текущем году. Об этом на совещании с федеральными инспекторами сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, пишет сайт полпредства.
«Программа стала востребованной у жителей. Переходя на более экологически чистое топливо — природный газ, люди значительно экономят на энергоресурсах», — обратил внимание Владимир Якушев.
В полпредстве напомнили, что по программе догазификации труба до границ участков прокладывается бесплатно. Собственники оплачивают проведение газовых сетей внутри границ участка и покупают газовое оборудование. Льготники могут получить на эти цели специальные выплаты.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области на участие в программе догазификации принято 45 тысяч заявок. На сегодня газопровод довели до границ 16 тысяч участков. На следующий год планируют подключить еще 5 тысяч домов.