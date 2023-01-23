В Варненском районе газифицировали деревню

Голубое топливо смогут провести к 80 домам

В Локомотивном городском округе построен газопровод протяженностью 8 км для газификации деревни Саламат Варненского района. Завершена установка газораспределительного пункта, сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В настоящее время готовится проектно-сметная документация для возведения внутрипоселкового газопровода. Это позволит подключить к газу 80 домов. Голубое топливо жители начнут получать до конца 2023 года.

Ранее 76-летнему ветерану труда Челябинской области ускорили газификацию дома.

Напомним, в 2023 году газ проведут еще в 16 населенных пунктах, для этого построят более 350 км сетей газоснабжения.