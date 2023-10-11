В Челябинской области в 2024 году впервые газ появится в 20 поселках и городах

Всего по области газифицировано 518 населенных пунктов

В Челябинской области активно продолжается газификация. До конца года впервые газ появится в 23 населенных пунктах, в 16 из них газопровод уже подведен. В 2024 году планируется газифицировать еще 20 точек. В прямом эфире Центра управления регионом 11 октября назвали счастливчиков, где появится голубое топливо.

Начальник управления по капитальному строительству «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Курныкин во время прямого эфира в Центре управления регионом поделился планами на газификацию в 2024 году. Он назвал населенные пункты, где впервые появится газ. Таких поселков по области 20.

Итак, по словам Владимира Курныкина, голубое топливо появится в поселках Петровский, Черемушки Нагайбакского района, селах Миасское, Ачликуль Красноармейского района, поселке Селянкино Миасского округа, деревне Казанцево и селе Архангельское Сосновского района. Также он озвучил, что будут газифицированы населенные пункты в Уйском, Чебаркульском, Кизильском и других районах Челябинской области.

Спикер пояснил, что для достижения 90% объема газификации Челябинской области необходимо газифицировать еще 630 населенных пунктов.

Напомним, в Челябинской области действуют меры поддержки для жителей. Так, до 150 тысяч рублей могут получить будущие абоненты газоснабжающих организаций. Выплаты поступят в качестве компенсации на покупку и установку газового оборудования, а с недавнего времени еще и на реконструкцию систем отопления. Семьи участников спецоперации могут получить до 200 тысяч рублей. Речь идет о тех самых 518 населенных пунктах, где газ уже подведен и действует программа догазификации.

Также в ходе эфира Владимир Курныкин сегодня рассказал, почему южноуральцам до наступления 2024 года надо заменить договоры на газовое техобслуживание.