В центре Челябинска установили зеркальную скульптуру верблюда

Она появилась на слиянии улиц Воровского и Красной

В Челябинске, в сквере у ТРК «Урал», появилась новая скульптура — зеркальный верблюд. Ее установили к 289-летию города, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на главу Центрального района Виктора Ереклинцева.

Фигуру из нержавеющей стали установили на пересечении улиц Красной и Воровского, где раньше стоял деревянный олень.

«За несколько лет скульптура из дерева пришла в ненадлежащий вид, и сами челябинцы обращали на это внимание», — отметил глава района.

Напомним, в Центральном районе планируют заменить еще одну скульптуру, но уже побольше: Гулливера в парке Гагарина. Экспертиза установила, что фигура находится в аварийном состоянии, поэтому ее нужно снести. Кого хочется видеть на этом месте, спросили самих горожан, а челябинцы стали предлагать неординарные варианты: Лабубу, хоккеиста Максима Шабанова и героев аниме.