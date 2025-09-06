Детскую площадку «Гулливер» в челябинском парке Гагарина откроют уже в этом году

Правда, главного персонажа на ней не будет — его снесут

Детская площадка «Гулливер» в парке Гагарина, где сейчас идет масштабная реконструкция, будет открыта до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Ход работ накануне проверил глава города Алексей Лошкин. Он подтвердил, что с площадки уберу фигуру самого Гулливера, которая находится в аварийном состоянии — восстановить ее невозможно.





«Аварийное состояние — это угроза. На этой площадке всегда очень много детей. Поэтому любые риски необходимо исключить», — заявил Алексей Лошкин.

Идею новой скульптуры на детской площадке могут сами челябинцы, варианты собирают в соцсетях парка до 10 сентября.

Сейчас на площадке работают сразу три подрядчика. Глава города поручил увеличить число рабочих и количество смен, чтобы завершить реконструкцию до наступления холодов.





После ремонта в парке появятся два фонтана (причем один из них — паровой, аналогов которому в России нет), новые аттракционы и игровые зоны с кинетическим песком, который не прилипает к рукам.