Лабубу, Громозека или Гулливер: мнения челябинцев о скульптуре в парке разделились

После ремонта в ЦПКиО может появиться неожиданный персонаж

После новости о том, что в челябинском парке Гагарина снесут статую Гулливера, жители стали активно предлагать новые варианты скульптуры. При этом мнения полярно разделились: кто-то рад видеть в парке имени легендарного космонавта что-то межгалактическое, кто-то просит установить обновленного Гулливера.

Половина людей положительно отнеслась к смене фигуры на детской площадке. Так, много голосов за статую гигантского космонавта, памятник Гагарину, ракету. Есть среди вариантов Белка и Стрелка, Незнайка, а также Алиса Селезнева с птицей Говорун на плече и Громозека из произведений Кира Булычева. Звучат даже предложения установить фигуру хоккеиста Максима Шабанова, Лабубу, Лунтика и героев аниме.

«Фигура дяди в специфической позе посреди парка, ориентируемого на космос, — „очень не очень“ идея. Да и сейчас дети не знают, кто такой Гулливер, им абсолютно плевать. А вот легко считываемые образы животных и космонавтов — всем детям во все времена классно», — пишут под постом в соцсетях.

Однако большая часть жителей просит сделать нового Гулливера и ссылается на то, что в Челябинске уже есть один парк с космической тематикой — имени Терешковой.

«Это детский парк, туда ходят прям с маленькими детьми на аттракционы, им намного интереснее видеть мультяшных героев, а не космонавтов. И мне было бы интереснее привести ребенка в парк с мультяшками, как и было раньше. Поставьте нового Гулливера, что вам мешает?» — сетует челябинка Наталья.

«Сейчас тренды меняются день ото дня, под конъюнктуру подстраиваться бесполезно — нужно что-то доброе/вечное. С другой стороны, я дочь поведу в парк на аттракционы не потому, что там какая-то скульптура стоит, а потому, что там есть аттракционы. В Пушкина нет никакой фигуры — и ничего, парк не пустеет. Но, коли придерживаться правил, заменить Гулливера на Гулливера — оно как будто бы очевидно. Если родители в детском возрасте тусили в этой зоне, то так они ее и будут называть», — поддерживает горожанин Матвей.

Челябинцы даже предлагают сделать Гулливера в виде аттракциона-лазилки и делятся, что на него было интересно забраться еще в далеком детстве. А скульптуру космонавта или Гагарина предлагают установить в зоне взрослых аттракционов.

На вариант о Гулливере в парке ответили, что все пожелания будут учтены в дальнейшей работе.

Напомним, Гулливера решили снести после того, как экспертиза показала его аварийность. Предложить идею новой скульптуры на детской площадке могут сами челябинцы, варианты собирают в соцсетях парка до 10 сентября.

Прямо сейчас в парке идет капремонт, он начался в 2024 году. Теперь тематикой ЦПКиО станет космос. Обновят и детскую площадку «Гулливер»: установят единственный на Урале паровой фонтан, инклюзивную игровую площадку для детей с ОВЗ, лесной каток среди сосен.