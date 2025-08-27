Арт-объекты из Челябинской области отметили на всероссийском конкурсе

Жюри понравился уличный декор в виде огромной змеи и ежиков

Уличные скульптуры, украшающие Челябинскую область, выиграли во Всероссийском конкурсе на лучший нетиповой проект, созданный по проекту «Формирование комфортной городской среды». Жюри конкурса оценило два арт-объекта в Карабаше и Миассе.

Южноуральские архитектурные формы заняли первое и второе места в номинации «АРТ-объект». Победителем стал «Великий Полоз» — огромная змея в Карабаше. Это персонаж сказок Бажова, хозяин драгоценностей Уральских гор. Из преданий он «переполз» на берег озера Серебры.

Второе место досталось серии «Зверушки», которая установлена в парке «Я люблю Тургояк» в Миассе. Это разноцветные бетонные фигуры ежиков, зайцев, лошадей, медведей и птиц ростом с ребенка. Их изготовил южноуральский производитель «0250», который уже создавал арт-объекты для челябинских парков, кофеен, набережной. Также он известен огромными камнями, которые устанавливают в скверах.

Конкурс малых архитектурных форм был частью X Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». На нем также выбрали победителя в номинации «Культурный код» всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие». Победителем стал проект «Глобус Мира — Снежинск».