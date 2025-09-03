В челябинском парке Гагарина снесут скульптуру Гулливера

Фигуру признали аварийной и не подлежащей восстановлению

Челябинский парк Гагарина останется без Гулливера: гигантскую фигуру с одноименной детской площадки демонтируют. Об этом сообщили в соцсетях парка.

Дело в том, что во время реконструкции площадки выяснилось, что скульптура Гулливера находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению.

Также в парке решили узнать у самих челябинцев, какую новую скульптуру они бы хотели видеть на детской площадке, опрос запустили в соцсетях ЦПКиО до 10 сентября. Жители города стали активно предлагать «космических» персонажей, которые бы соответствовали названию парка. Есть варианты Незнайки на Луне, космонавта, самого Юрия Гагарина, ракеты, Алисы Кира Булычева или Громозеки.

Напомним, масштабная реконструкция парка Гагарина началась весной 2024 года. Ключевой темой для места притяжения горожан решили сделать космос. Капитальный ремонт площадки «Гулливер» планируют завершить к 2026 году, на ее обновление направили 903 миллиона рублей.