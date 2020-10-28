В Центральном районе Челябинска появились новые спортивные площадки

За их установку в приложении «Активный житель 74» проголосовали сами челябинцы.

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Центральный район Челябинска стал привлекательнее для любителей спорта. На его территории открыли три новых спортплощадки. За их установку проголосовали сами горожане на портале «Активный житель 74».



Первоначальная цена на возведение одной из них составляла 4,5 миллиона рублей, рассказал «Первому областному» глава Центрального района Виктор Ереклинцев. Однако в итоге площадка, размещённая в густонаселённом квартале, обошлась властям в 3,5 миллиона. Руководитель района отметил, что тренажёры пользуются большой популярностью среди местных жителей.

«Мы наблюдаем, что эта площадка пользуется большим спросом. 2 года назад мы установили здесь хоккейный корт, а площадки под другие виды спорта были в плачевном состоянии. Поэтому в нынешнем году мы поэтапно делаем такие большие площадки. Сделали большое футбольное поле с резиновым покрытием, воркаут-площадку и тренажеры»,— рассказал «Первому областному» глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Рядом расположилась футбольная площадка с необычным забором из профильной трубы. Глава Центрального района отметил, что такая конструкция долговечнее привычного 3D-забора, который быстро изнашивается.

«Если раньше мы ставили 3D-заборы, то для игровых видов спорта мы видим, что она неэффективна. Постоянно выбивают мячами, шайбами, приходится ремонтировать. Да, подорожает проект, но в этом году начали огораживать площадки заборами из профильной трубы. Долговечная история. С точки зрения экономического эффекта в долгосрочной перспективе это выгоднее», — добавил Виктор Ереклинцев.

Напомним, новая площадка появилась благодаря порталу «Активный житель 74». В нём за улучшение своего города может проголосовать каждый житель Челябинской области. Для этого достаточно зайти на сайт или скачать одноимённое мобильное приложение и выбрать одно из голосований. Своё мнение можно выразить по любому из предложенных вариантов.