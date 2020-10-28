Минздрав начал проверку по видеообращению челябинской акушерки из «красной» зоны

Девушка рассказала, что ее отправили в поликлинику с симптомами коронавируса.

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Жительница Челябинска Елизавета Суворова записала видеообращение к правительству региона, в котором она рассказала свой опыт взаимодействия с терапевтами одной из местных поликлиник. В записи, которую девушка выложила в социальные сети, она рассказывает о том, что работает в «красной» зоне, с пациентами, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Елизавета Суворова говорит, что почувствовала недомогание, после чего попыталась вызвать участкового терапевта на дом. Дозвониться до регистратуры поликлиники ГКБ № 11 она смогла лишь через несколько сотен попыток, но и это не помогло. Только после звонка заведующей, которой она описала симптомы (потеря обоняния, ломота в суставах, высокая температура), к ней был направлен врач.

«Терапевтом очень сложно назвать эту девочку. Это шестикурсница или пятикурсница. Она пришла без каких-либо средств защиты, кроме маски, без перчаток, без всего. Она выслушала мои симптомы и она, врач, спрашивает у меня, чем я лечусь, а не назначает мне лечение. Она не выписала мне рецепты ни на антибиотики, ни назначила ПЦР, ничего. Все, что было — измерила сатурацию. А потом дала мне бумажку и сказала, что мне нужно идти в поликлинику и открывать больничный», — рассказывает в своем обращении Елизавета Суворова.

Девушка возмутилась, что доктор не назначил ей лечение и дополнительные анализы, а также отправил в поликлинику с симптомами COVID-19. С жалобой она обратилась в региональный Роспотребнадзор.

По словам Елизаветы, после этого ей перезвонила заведующая поликлиники.

«Заведующая сказала, что они сами решают, брать ПЦР или нет. Я ей объясняю, что работаю в „красной зоне“, что я медицинский работник, что при первых появлениях симптоматики, вы обязаны брать у меня ПЦР. Она мне ответила, что раз я работаю в „красной“ зоне, почему я там ПЦР не сдаю», — возмущается в своем сообщении девушка.

Данную ситуацию уже взяли на контроль представители министерства здравоохранения Челябинской области и Управления здравоохранения Челябинска.

«На данный момент сотрудники минздрава и горздрава проводят проверку по факту видеообращения», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

По результатам проверки представители ведомств прокомментируют сложившуюся ситуацию.