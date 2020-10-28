Заводчане Челябинской области попытаются прожить «на минималках»

Целый месяц южноуральцы будут питаться только продуктами из потребительской корзины.

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Металлурги и горняки из Челябинской области решили поставить эксперимент и месяц питаться продуктами из потребительской корзины — минимальным набором продуктов, определённым государством для россиян. Проект, получивший название «Жизнь на минималках», стартовал 26 октября.



В течение месяца южноуральцы попробуют прожить на сумму чуть больше 4 000 рублей, именно такова стоимость продуктовой части потребительской корзины в Челябинской области по состоянию на сентябрь 2020 года. Всего в акции примут участие 14 человек — заводчане Челябинска, Сатки, Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала, а также члены их семей. Сами они при этом считают, что МРОТ и стоимость потребительской корзины не соответствуют нынешним реалиям, а прожить на них невозможно.

«В нашем мире все нестабильно, непостоянно, порой непредсказуемо и часто не зависит от наших желаний. Зарплаты могут снизиться, цены — вырасти. Но есть же гарантии государства, которое уж точно не даст нам пропасть, сохранив нам МРОТ. Строго следит государство, чтобы человек труда меньше МРОТ зарплату не получал. Хотя куда уж меньше? 12 130 рублей в месяц! А теперь вычтите из этой суммы ваши затраты: на лекарства, транспорт, мобильную связь и интернет, немного самой необходимой одежды, коммунальные платежи, налоги, страховку, средства личной гигиены и, конечно же, маски и перчатки — символы нашей ковидной действительности. Вот и получится, что на месяц на еду у вас остается только чуть больше 4 тысяч рублей. Как думаете, достаточно?» — заявил участник акции Вадим Качкайкин,

Каждый день южноуральцы будут снимать небольшие видеоролики. Один из них — Владимир Ревенку — уже начал рассказывать подписчикам о ходе проекта. На своей странице в «Фейсбуке» он выложил серию роликов, на которых поделился, какие именно продукты были куплены. Выяснилось, что мужчина уже превысил сумму продуктового набора и откажется от ряда продуктов.

«Я купил на 4 694,27 рубля, а по регламенту на сегодняшний месяц мы должны потратить на набор продуктов 4 120. В принципе, я откажусь от белого хлеба, вот этот хлеб у меня на целый месяц. Ещё момент: сметана должна быть 150 граммов, здесь у меня чуть больше. Ну, открою, наверное, переложу семье, а сам останусь на 150 граммах»,— сказал Владимир Ревенку.

Состав потребительской корзины — одна из обязательных частей прожиточного минимума. Он является основой для расчета минимального размера оплаты труда. Отметим, что сейчас правительство России предлагает новую методику подсчёта МРОТ. Она будет исходить из 42% медианной заработной платы, которая ниже средней на 20-25%. Добавим, идея «Жизни на минималках» родилась на одном из региональных форумов рабочей молодежи.