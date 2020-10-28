В Челябинской области выявлено ещё 148 больных коронавирусом

Общее число больных приближается к 20 тысячам.

Послушать 00:00

148 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Челябинской области за минувшие сутки. Из них один заболевший — школьник. Такую информацию приводит областное министерство здравоохранения. По словам представителей ведомства, общее число больных за весь период пандемии увеличилось до 19 804, а COVID-19 сейчас болеют 4 302 южноуральца.



«За прошедшие сутки выписаны 28 человек. Всего 14 839 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 784 027. За прошедшие сутки — 6 046 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Три человека с коронавирусом умерли в Челябинской области за прошедшие сутки. У одного из них — 65-летнего мужчины, COVID-19 был основным заболеванием, еще у двух женщин — сопутствующим.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19: пациент, 65 лет. От других причин: сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год; острый инфаркт миокарда, шок, ковид сопутствующий — пациентка, 82 года»,— добавили представители минздрава.

Отметим, до 1 ноября в регионе действует режим повышенной готовности. Также начиная с сегодняшнего дня, 28 октября, по всей России действует обязательный масочный режим в местах массового скопления людей. По всем вопросам о коронавирусе в Челябинской области работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.