В Троицке в два раза увеличили финансирование благоустройства на 2024 год

21 проект согласовали по проекту «Инициативное бюджетирование»

В Троицке в следующем году установят Царскую арку. Так назвали уличную фигуру на улице Октябрьской, МАФ возведут в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». В администрации города пояснили, что на 2024 год финансирование программы увеличили в два раза.

Всего на проекты обустройства общественных пространств в городе выделят 60 млн рублей, на эти деньги будет реализован 21 проект. Один из них — Царская арка, так назвали малую архитектурную форму в центре города. Среди других проектов благоустройства — внутридворовые территории, площадки в поселках Амур и Мирный. Остальные проекты касаются ремонтов: комиссия выбрала в реализуемый список ремонт кровель в детских учреждениях, замену окон, установку дверей, обустройство тротуаров.

Напомним, в ходе прямой линии губернатор Алексей Текслер объявил, что по программе «Инициативное бюджетирование» финансирование на 2024 год увеличится на 50%. В Челябинске продолжается сбор проектов, горожане чаще выбирают объекты благоустройства для работ на 2024 год. Так, в администрацию города поступило уже больше 200 заявок. Теперь идет голосование за лучшие проекты.